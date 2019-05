Die USA verschärfen den Handelskrieg, Trump setzt Chinas Huawei-Konzern auf die Schwarze Liste. Jetzt wartet die Welt auf den Gegenschlag. Chinas "nukleare Option": US-Staatsanleihen verkaufen.

Nächste Eskalationsstufe im Handelskrieg: Nach Google kappen offenbar immer mehr Unternehmen ihre Geschäftsbeziehungen zum chinesischen Telekommunikations-Giganten Huawei. Die US-Regierung hatte in der vergangenen Woche einen Telekommunikations-Notstand ausgerufen und Huawei auf eine schwarze Liste gesetzt. Unternehmen, die US-Technik an Huawei liefern wollten, müssen dafür in Zukunft eine besondere Lizenz erwerben. Diese könne verweigert werden, falls nationale Sicherheitsinteressen der USA berührt seien. Huawei wird von den US-Behörden verdächtigt, als verlängerter Arm der chinesischen Regierung Spionage zu betreiben.

China ist Trumps größter Gläubiger

Man darf gespannt sein auf die Antwort aus Peking. Theoretisch könnte China seinen gewaltigen Bestand an Währungsreserven als Waffe im Handelskrieg einsetzen. Auf 3094 Milliarden Dollar belaufen sich die Währungsreserven des Landes. Der liquideste Teil davon steckt in US-Staatsanleihen. Zuletzt gemeldet wurde für Ende März ein Volumen von 1121 Milliarden Dollar. China ist damit der größte ausländische Gläubiger der US-Regierung.

Moskau hat US-Bonds verkauft

Russland hat das vorgemacht. Nachdem die USA am 6. April vergangenen Jahres Sanktionen gegen 24 russische Oligarchen und 14 russische Großunternehmen verhängten, hat die russische Zentralbank einen Großteil ihrer US-Schatzpapiere verkauft und in andere Reservewährungen und in Gold getauscht. Der russische Bestand an US-Schatzpapieren schrumpfte um 86 Prozent, von 96,9 Milliarden Dollar auf zuletzt nur 13,7 Milliarden Dollar. Wegen des vergleichsweisen geringen Volumens hatte das keine spürbare Auswirkung auf den US-Staatsanleihenmarkt.

China würde eine Rezession riskieren

Das wäre im Fall von China anders. Chinesische Verkäufe in großem Stil würden die Kurse der US-Staatsanleihen belasten, im Gegenzug würde dies die US-Renditen tendenziell nach oben schieben. Das würde die Finanzierung der US-Regierung verteuern und könnte Donald Trump ernsthafte Probleme machen.

Doch es spricht wenig dafür, dass China im Handelskrieg seine gefährlichste Waffe wirklich einsetzt. Griffe die Regierung in Peking erneut auf die eigenen Währungsreserven zurück, um den Renminbi ...

Den vollständigen Artikel lesen ...