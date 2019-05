Segula hat erstmals mit der IG Metall einen Haus-Tarifvertrag abgeschlossen. Damit sollen möglichst viele Opel-Ingenieure zu einem Übertritt bewegt werden.

Am Opel-Stammsitz Rüsselsheim macht sich der Ingenieursdienstleister Segula attraktiv für künftige Arbeitnehmer. Das französische Unternehmen hat erstmals mit der IG Metall einen Haus-Tarifvertrag abgeschlossen, wie beide Seiten am Montag in Frankfurt mitteilten.

Der Vertrag ist wichtig, um möglichst viele Ingenieure und Facharbeiter aus den Opel-Reihen zu einem Übertritt zu Segula zu bewegen. Die Bedingungen des Vertrages bildeten das Niveau der Flächentarifverträge in der Metall- ...

