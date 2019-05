Nicht täglich, aber wöchentlich "grüßt" in der "Börsenwoche" auf aktienlust.tv "das Murmeltier". In der Tat könnten unsere beiden Hauptprotagonisten Mick Knauff und Jürgen Schmitt eine "Dauerschleife" einlegen. Denn an den Märkten dreht sich natürlich auch zu Beginn der neuen Börsenwoche alles um den Handelsstreit zwischen den USA und China, um den Brexit, die anstehenden Europa-Wahlen, die angeschlagenen Haushalte in Italien und Griechenland usw. Dennoch bieten die aktuellen Märkte auch Chancen. ...

