Im Januar verlor eines der weltweit größten Containerschiffe seine Ladung. 85 Prozent der verlorenen Container konnten nun geborgen werden.

Knapp fünf Monate nach der Havarie des Riesenfrachters "MSC Zoe" in der stürmischen Nordsee ist ein Großteil der verlorenen Container und Ladungsteile geborgen worden. Das teilten die zuständigen Behörden in Deutschland und den Niederlanden am Montag mit.

Im niederländischen Teil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...