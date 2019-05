"Wir danken Erwin Doll für seine langjährige erfolgreiche Tätigkeit für unser Unternehmen und für seine bedeutenden Verdienste", so Johannes Freiherr von Salmuth, Vorsitzender des Beirats der Röchling-Gruppe. "Als ausgewiesener Automotive-Fachmann hat er viele Jahre lang unter anderem die Innovationsfähigkeit, die Internationalisierung und den Weg von Röchling Automotive zum Systempartner seiner Kunden vorangetrieben." Doll habe seine Kompetenz nicht zuletzt in schwierigen Zeiten unter Beweis gestellt, wie etwa während des weltweiten Krisenjahrs 2009. "Wir wünschen ihm für seinen weiteren beruflichen und privaten Lebensweg alles Gute und viel Erfolg", so von Salmuth weiter. Doll, studierter Maschinenbauingenieur, war 2006 zur Röchling-Gruppe gekommen, wo er zunächst im Röchling Automotive-Vorstand für den Bereich Vertrieb und Entwicklung, später auch für Asien, verantwortlich war. 2011 wurde er Sprecher des Vorstandes von Röchling Automotive, 2016 folgte die Berufung in den Vorstand der Röchling-Gruppe. Die Aufgaben von Doll wird der Vorstandsvorsitzende Prof. Dr. Hanns-Peter Knaebel übernehmen.

