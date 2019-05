In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von einer für den pro-K Industrieverband Halbzeuge und Konsumprodukte aus Kunststoff e.V. prägenden Persönlichkeit. Ulrike Grawe setzte sich, als pro-K Gründungs- und Vorstandsmitglied, mit Herz und Seele für den Verband ein. Mit großem Sachverstand und hohem persönlichen Einsatz engagierte sich die Diplom-Holzwirtin für die Belange der Kunststoffe verarbeitenden Industrie. Ihr besonderes Augenmerk galt dabei dem Bereich der Kunststofffenster und Kunststofffenstersysteme in Deutschland und Europa. Ulrike Grawe war mehr als 30 Jahre in leitenden Funktionen in der deutschen Fensterbranche tätig, zuletzt als Generalssekretärin des europäischen Branchenverbandes des EPPA, European PVC Window Profile and Related Building Products Association, in Brüssel. Mit Ulrike Grawe verliert der pro-K und die Kunststoffe verarbeitende Industrie eine überzeugende Fürsprecherin und kluge Ratgeberin. (sf)

