Die MBB SE ist mit Wachstum ins Jahr gestartet. Q1 2019: 9 % Umsatzplus auf 128,5 Mio. Euro, 3,2 % Plus EBITDA auf 13,3 Mio. Euro. CEO Dr. Christof Nesemeier: "Das ist ok, sag ich mal." Nun steht die HV vor der Türe. Ist nach dem erfolgreichen Aktienrückkauf ("eine Art Sonderdividende auf andere Art") mit zufriedenen Aktionären zu rechnen oder eher mit Unruhe wegen des Einbruchs der Aumann Aktie? Was ist 2019 an Investitionen und Übernahmen geplant? "Ich würde mir wünschen, dass wir mal wieder ...

