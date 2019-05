Tagesausblick für 21.5.: DAX mit schwachem Wochenstart. Halbleiterwerte im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Aktienmärkte starteten mit deutlichen Abschlägen in die neue Woche. Heute sorgte ein Beschluss der USA wonach keine in den USA hergestellten Produkte an Huawei geliefert werden dürfen, für Unruhe. Besonders betroffen waren die Aktien von Infineon. Störfeuer kam zudem vom steigenden Ölpreis und dem Irankonflikt. So tauchte der DAX um rund 1,7 Prozent auf 12.040 Punkte nach unten. Der EuroStoxx 50 verlor knapp 60 Punkte auf 3.370 Punkte. Der amerikanische S&P500 startete deutlich moderater in den Handel und gab zunächst nur ein halbes Prozent auf 2.840 Punkte ab.

Am Anleihenmarkt stabilisierte sich die Rendite langfristiger Bundesanleihen bei rund minus 0,9 Prozent. Auch am Goldmarkt kehrte nach der Abwärtsbewegung der vergangenen Woche Ruhe ein. Beim BANG-Index reichte es für ein deutliches Kursplus von 1,3 Prozent. Der BANG-Index enthält vier Goldminenunternehmen.

Unternehmen im Fokus

Negative Analystenkommentare drückten heute die Aktie der Deutschen Bank. Teilweise färbte der Bericht auch auf die Aktie der Commerzbank ab. Die Deutsche Telekom-Tochter T-Mobile US und Sprint planen Berichten zufolge weitere Zugeständnisse um von den US-Behörden die Zustimmung für die Fusion zu erhalten. Mit einer Entscheidung wird in den nächsten Wochen gerechnet. Halbleiteraktien wie Aixtron und Infineon verlieren jeweils rund fünf Prozent nachdem Meldungen kursierten, dass die Halbleiter-Lieferungen an Huawei eingeschränkt werden könnten. Der schwache Ausblick von Ryanair drückte heute auch die Aktien von Deutsche Lufthansa. Die Aktie von K+S kippte heute unter die Unterstützung von EUR 17. Apple ist in den ersten Handelsstunden der größte Verlierer im Dow. Der iPhone-Hersteller könnte einer der Leidtragenden in dem eskalierenden Handelsstreit zwischen den USA und China sein. Die Aktie tauchte unter die Unterstützung von 185 USD. Tesla legte erneut den Rückwärtsgang ein. Grund ist unter anderem Aussagen von CEO Elon Musk, wonach die Kosten deutlich gesenkt werden müssen. Andernfalls drohen die Cash-Reserven in weniger als einem Jahr zu erlöschen.

Morgen meldet Ceconomy Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Amgen, Drillisch, BP, Ceconomy, Nokia und Orange laden zur Hauptversammlung. Zudem findet Morgen eine Aufsichtsratsitzung von ThyssenKrupp zum geplanten Konzernumbau statt.

Wichtige Termine

Europa - Leistungsbilanz

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.100/12.220/12.300/12.440 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.850/12.000 Punkte

Der DAX sackte zu Wochenbeginn unter die Unterstützung von 12.100 Punkten und pendelte sich im Bereich von 12.000 Punkten ein. Solange diese Unterstützung hält besteht die Chance auf einen Rebound auf 12.100/12.200 Punkte. Fällt der Index unter 12.000 Punkte droht derweil eine Fortsetzung der Korrektur bis 11.850 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 22.03.2019 - 20.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 21.05.2014 - 20.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX8M1X 4,14 10.700 13.200 19.12.2019 DAX HX8XDS 4,87 11.100 13.100 19.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.05.2019; 17:57 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

