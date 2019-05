Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Oberbank AG VZ +0,56% auf 90,5, davor 8 Tage ohne Veränderung , VIG -1,65% auf 23,8, davor 4 Tage im Plus (2,76% Zuwachs von 23,55 auf 24,2), Wienerberger -3,79% auf 20,3, davor 4 Tage im Plus (7,16% Zuwachs von 19,69 auf 21,1), FACC -4,3% auf 13,56, davor 4 Tage im Plus (5,83% Zuwachs von 13,39 auf 14,17), Amag +0,97% auf 31,3, davor 4 Tage ohne Veränderung , Sanochemia -1,62% auf 1,82, davor 3 Tage ohne Veränderung . Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:Signature AG 1,2 (MA200: 1,05, xU, davor 210 Tage unter dem MA200). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: DOW (schlechtester mit -4,11%), AB Effectenbeteiligungen (schlechtester mit -56,14%), Vonovia SE(schlechtester mit -3,24%), ...

Den vollständigen Artikel lesen ...