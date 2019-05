Österreichs Regierungskrise ist zur Staatskrise geworden. Die oppositionelle SPÖ will Kanzler Kurz zum Rücktritt zwingen. Nach der Entlassung von Innenminister Kickl kündigten alle FPÖ-Minister ihren Rücktritt an.

Die sozialdemokratische SPÖ möchte in der österreichischen Politkrise die komplette Regierung gegen Experten ausgetauscht sehen. Nur ein solcher Schritt wäre eine "gute und tragfähige Lösung", sagte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Montag nach einem Gespräch mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Es gehe darum, dass so rasch wie möglich wieder Stabilität und Vertrauen einkehrten. ...

