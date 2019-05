In Berlin sind hunderte Bahnmitarbeiter wegen der massiven Sparmaßnahmen des Konzerns auf die Straße gegangen.

Hunderte Bahn-Beschäftigte haben in Berlin für mehr Geld für die Schiene demonstriert, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. "Seit Jahren müssen die Eisenbahner zusehen, wie das System Schiene in den Kollaps getrieben wird", sagte der Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Alexander Kirchner, vor den laut Gewerkschaftsangaben 700 Teilnehmern. "Die Wirtschaftlichkeit hat hintenanzustehen", forderte er. "Schlechtes Image, Unpünktlichkeit und schlechte Qualität - damit muss Schluss sein." Die Demonstranten zogen an der Zentrale der Deutschen Bahn vorbei zum Bundesverkehrsministerium. "Wir brauchen eine Politik für die Schiene - nicht dagegen", sagte Kirchner weiter. EVG-Bundesgeschäftsführer Torsten Westphal erklärte, die Verantwortlichen für die "Störungen im Betriebsablauf" säßen in Berlin am Schreibtisch. Der Bahn alles abzuverlangen ...

