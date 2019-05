Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.IFX: Infineon am 20.5. -4,80%, Volumen 226% normaler Tage , FRE: Fresenius am 20.5. -3,78%, Volumen 101% normaler Tage , TKA_DE: ThyssenKrupp am 20.5. -3,12%, Volumen 107% normaler Tage , ANN: Vonovia SE am 20.5. 0,38%, Volumen 77% normaler Tage , DTE: Deutsche Telekom am 20.5. 0,50%, Volumen 149% normaler Tage , WDI: Wirecard am 20.5. 2,72%, Volumen 97% normaler Tage , DAX: -1,61% Aktie Symbol SK Perf. Wirecard WDI 143.750 2.72% Deutsche Telekom DTE 15.286 0.50% Vonovia SE ANN 47.440 0.38% ...

