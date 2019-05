Über das Werkzeugwechselsystem sind verschiedene Medienübertragungen möglich, was einen schnellen Greiferwechsel ermöglicht. Durch die Integration in den Werkzeugträger liegt der Schwerpunkt inklusive Werkzeugwechsler fast auf dem Tool Center Point. Die Schnittstelle bildet das Werkzeugwechselsystem ATS. Die zusätzliche Toolwelle ermöglicht eine servogesteuerte Greifermanipulation. Diese wird über ein Welle-in-Welle-Prinzip umgesetzt und hat im Vergleich zu pneumatischen oder elektrischen Aktoren direkt am Greifer viele Vorteile: Das Gewicht des Greifwerkzeugs wird reduziert, außerdem können verschiedene Formatpositionen angefahren, Produkte über eine Kraftregelung gegriffen sowie schnelle kontrollierte Bewegungen ausgeführt werden.

