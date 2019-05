Das Unternehmen ist seit 2007 Eigentümer und Betreiber des Industrieparks Walsrode. Der Standort ist innerhalb der Unternehmensgruppe das Kompetenzzentrum für die Cellulosechemie mit über 700 Mitarbeitern. Um das richtige TOC-Analysegerät im Zulauf der mechanischen Abwasseraufbereitungsanlage auszuwählen, entschied sich der Parkbetreiber, vor dem Kauf eine Evaluierung verschiedener Technologien durchzuführen.

Praxistest im Industriepark vergleicht zwei Technologien

Die Herausforderung in dem achtwöchigen Test bestand darin, eine Oxidationstechnologie für eine Online-Überwachung zu wählen, die im Vergleich mit der Hochtemperatur-TOC-Messung im Labor (Hochtemperatur-Aufschluss) die am besten vergleichbaren Messwerte liefert. Außerdem steht bei einer solchen Abwassermatrix ein hoher Wartungsaufwand und hoher manueller Reinigungsaufwand zu erwarten. Das Personal hat neben der Messtechnik aber noch viele weitere Aufgaben und muss den sicheren Betrieb der Kläranlage sicherstellen. Die Anforderung war daher, einen Analysator zu finden, der möglichst zuverlässig und gleichzeitig leicht zu bedienen ist. Das Messgerät sollte sich harmonisch in den gesamten Betriebsablauf einfügen und kontinuierlich verlässliche Messergebnisse liefern. Weitere Akzeptanzkriterien betrafen die Verfügbarkeit der Messwerte sowie die Robustheit gegenüber rohem, feststoff- und faserhaltigem Abwasser.

Der Test sollte zwei Oxidationstechnologien für Abwasseranwendungen ...

