Am Freitag war der Preis für die wohl bekannteste Kryptowährung noch bis auf 6.178 Dollar eingebrochen - ein regelrechter "Flash Crash". In der Nacht zum Sonntag dann sprang der Bitcoin-Preis über die psychologische Marke von 8.000 Dollar. Beobachter sprechen von Schnäppchenjägern, die das Niveau zum Einstieg genutzt hätten. Am Montag kostete ein Bitcoin knapp 7.900 US-Dollar. EUWAX ...

