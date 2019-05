Zürich (ots) -



Neun von zehn Schweizer KMU sind im Internet nicht

wettbewerbsfähig



Schweizer KMU sind im Internet nur bedingt wettbewerbsfähig. 90

Prozent von ihnen ignorieren grundlegende SEO-Empfehlungen und laufen

Gefahr, online in Zukunft nicht mehr gefunden zu werden. Besonders

drängender Nachholbedarf zeigt sich beim wichtigen SEO-Kriterium der

Internetsicherheit. Nur jede zweite KMU-Webseite ist

SSL-verschlüsselt und kann als sicher gelten. Das ergibt eine

Auswertung von über 18'000 Firmenwebseiten im Auftrag von localsearch

(Swisscom Directories AG).



Eine Auswertung von mehr als 18'000 Schweizer KMU-Webseiten im

Auftrag von localsearch (Swisscom Directories AG) zeigt: 90 Prozent

aller Schweizer KMU-Webseiten erfüllen grundlegende SEO-Kriterien

nicht, nur 10 Prozent haben ihre Hausaufgaben umfassend erledigt.

Damit nimmt die überwiegende Mehrheit der Unternehmen signifikante

Wettbewerbsnachteile im Internet in Kauf und gefährdet ihre

wirtschaftliche Zukunft.



Heute nutzen 90 Prozent der Schweizer Konsumenten das Internet. 71

Prozent aller Kundenkontakte nehmen ihren Anfang über die

Online-Suche. Die Suchmaschinen-optimierung (SEO) ist daher auch für

KMU eine entscheidende Marketingdisziplin. Nun zeigt sich allerdings,

dass Schweizer KMU bei vielen SEO-Kriterien den Empfehlungen

hinterherhinken.



Fehlende SSL-Zertifikate: Jede zweite KMU-Webseite nicht sicher



Fast jede zweite (41 Prozent) KMU-Webseite verfügt über kein

SSL-Zertifikat (Secure Sockets Layer). Das heisst: Die Identität

dieser Webseite ist nicht authentifiziert und Daten werden

unverschlüsselt an den Server übermittelt. Das stellt ein

Sicherheitsrisiko dar, welches Google als überdurchschnittlich

relevant einstuft.



Webseiten, die über kein SSL-Zertifikat verfügen, müssen daher mit

einem schlechteren Suchmaschinenranking rechnen. Aber nicht nur das:

Aufpoppende Sicherheitshinweise, die in vielen Browsern auf die

fehlende Verschlüsselung aufmerksam machen, verunsichern in erster

Linie den Nutzer. Dadurch steigt die Gefahr, dass er die Seite gar

nicht erst öffnet.



Mobile Webseiten: Ladezeiten 3 Mal langsamer als empfohlen



In Zeiten des schnellen Internets wird auch der Page-Speed der

Webseiten immer bedeutsamer für das Nutzererlebnis. Langsame

Ladezeiten sind Gift für den Online-Erfolg von KMU, denn je länger

der Seitenaufbau dauert, desto höher schnellt die

Nutzer-Absprungrate. Bei einer Ladezeit von mehr als 3 Sekunden

brechen gemäss Studien bereits 53 Prozent der Nutzer den Vorgang ab

und verlassen die Webseite. Für die Suchmaschinen ein deutlicher

Hinweis für fehlende Nutzerfreundlichkeit.



Die mehr als 18'000 untersuchten KMU-Webseiten benötigen in ihrer

Desktopversion für den Aufbau durchschnittlich 3,8 Sekunden - eine

akzeptable Ladezeit. Die Mobileversionen hingegen liegen bei mehr als

300 Prozent über dem empfohlenen Wert: Mit einem durchschnittlichen

Page-Speed von 9,4 Sekunden sind sie langsam und für die Nutzer

unattraktiv. Diese Seiten werden von den Besuchern schnell verlassen

und riskieren zudem, von den Suchmaschinen dafür mit einem schlechten

Ranking abgestraft zu werden.



Positiv fällt auf, dass viele Schweizer KMU dem Trend hin zur

mobilen Internetnutzung Rechnung tragen. 71 Prozent aller Schweizer

KMU-Webseiten verfügen über eine mobile Version. Diese Seiten passen

sich automatisch der Bildschirmgrösse des Endgerätes an und stellen

Inhalte einfach lesbar dar. Auch das ist ein wichtiges SEO-Kriterium.



Social Media: Nur jedes vierte KMU nutzt Facebook



Neben Datensicherheit, Page-Speed und der Optimierung für das

mobile Internet tragen eine Vielzahl weiterer Kriterien zu einem

positiven Nutzererlebnis und einer guten Suchmaschinenplatzierung

bei. Dazu gehört die aktive Bewirtschaftung von Social Media und die

Verlinkung der Profile mit der Firmenwebseite.



Dieses Potenzial nutzen allerdings nur wenige Firmen: Lediglich 24

Prozent verfügen über ein Facebook-Account, 16 Prozent über eine

Instagram-Präsenz, beziehungsweise haben diese mit ihrer Webseite

verbunden. Positiv setzt sich die Gastronomie und Hotellerie ab.

Diese Branchen nutzen Instagram mit 29 Prozent und Facebook mit 42

Prozent überdurchschnittlich stark. Nur jede zweite KMU-Webseite wird

regelmässig aktualisiert



Werden Webseiten regelmässig aktualisiert und mit neuen Inhalten

angereichert, beeinflusst das das Suchmaschinenranking positiv. Für

Google und Co. ist das ein wichtiges Relevanz-Kriterium. Ausserdem

wird die Seite so auch für Besucher attraktiv.



Dennoch nehmen viele KMU dieses wichtige SEO-Kriterium nicht

genügend ernst. 44 Prozent der untersuchten Firmenseiten wurden

innerhalb eines Jahres gar nicht aktualisiert. Bei 28 Prozent hat die

Analyse ein Update innerhalb der letzten 30 Tage ergeben, bei 35

Prozent während der letzten 60.



localsearch CEO Stefano Santinelli: «KMU müssen sich mit

Suchmaschinen-Optimierung auseinandersetzen.»



Konsumenten informieren sich heute online. Wer sie als Kunden

gewinnen möchte, der ist auf eine starke Präsenz im Internet

angewiesen. Das macht Firmen abhängig von Suchmaschinen.



«KMU müssen sich mit SEO auseinandersetzen, denn wer die gängigen

Empfehlungen ignoriert, der wird von den Suchmaschine abgestraft», so

Stefano Santinelli. Im Klartext heisst das: Bei den Suchresultaten

rutscht die Webseite immer weiter nach hinten und die Firma wird von

potenziellen Kunden kaum mehr gefunden. Santinelli weiter: «Bei

zunehmendem Wettbewerb im Internet kann das schnell zu einer

existenziellen Bedrohung für KMU werden.»



