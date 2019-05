Evotec SE kauft Just Biotherapeutics, Inc. ("Just.Bio"). Der Kaufpreis beträgt bis zu 90 Mio. Dollar inklusive einer leistungsbasierten, über drei Jahre laufenden Earn-Out-Komponente. Just.Bio ist den Angaben zufolge ein Hightech-Unternehmen, das synergetische wissenschaftliche Expertise mit Machine Learning ("ML") -Technologien für Design, Entwicklung und Herstellung von Biologika verbindet. Das erst 2014/2015 gegründete Unternehmen hat etwa 90 Mitarbeiter, hauptsächlich Wissenschaftler, die alle in einer hochmodernen Forschungs- und Produktionseinrichtung in Seattle, WA, USA arbeiten. Es wird erwartet, dass die Akquisition im zweiten Quartal 2019 abgeschlossen wird, informiert Evotec.

