Die Wiener Börse startet heute die Berechnung neuer Short Indizes auf den Leitindex ATX . Den Indizes liegt ein Hebel von -12 und -15 an der täglichen Veränderung des ATX Total Return zugrunde. Der ATX Total Return berücksichtigt die Zahlung von Dividenden und spiegelt somit die vollständige Wertentwicklung der zugrundeliegenden Aktien wider. Mit dem erweiterten Angebot reagiert die Wiener Börse auf die Nachfrage internationaler Marktteilnehmer. Die Wiener Börse berechnet mehr als 140 handelbare Indizes, davon 103, die nationale, regionale oder branchenbezogene Entwicklungen in den CEE- und CIS-Ländern abbilden. Diese Indizes dienen weltweit mehr als 140 Finanzinstituten als Basis für ihre Produkte. Short Indizes sind an einen Referenzindex ...

