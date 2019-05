Rothrist/Zürich (ots) -



Die Rivella AG baut ihre Position im Schweizer Getränkemarkt

weiter aus. Mit der Übernahme der Zürcher Getränkeunternehmung

fluidfocus AG und deren Marke Focus Water steigt Rivella ins

wachsende Geschäft der Vitaminwasser ein.



Die Schweizer Getränkeherstellerin Rivella beschreitet neue Wege

und beweist ihre Verbundenheit zum Schweizer Getränkemarkt. Rivella

ergänzt ihr Produkteportfolio mit der Kategorie der Vitaminwasser und

übernimmt rückwirkend auf Januar 2019 das gesamte Aktienpaket der

fluidfocus AG. Die fluidfocus AG wird als Tochtergesellschaft der

Rivella AG weitergeführt. Mit diesem gemeinsamen Weg soll die

Erfolgsgeschichte der Marke Focus Water nachhaltig weitergeschrieben

werden.



Leichte Getränke im Trend



Die Kategorie der Vitaminwasser wächst auch in der Schweiz stetig

und erfreut sich bei Konsumenten immer grösserer Beliebtheit. Focus

Water ist die führende Schweizer Marke in dieser Produktkategorie.

Mit dem Kauf von Focus Water will die Rivella AG ihr Sortiment an

leichten Getränken bewusst ausbauen. «Mit Focus Water holen wir eine

aufstrebende Schweizer Lifestyle-Marke mit tollen Wachstumsaussichten

in unser Portfolio», kommentiert Erland Brügger, Geschäftsleiter der

Rivella AG, den Kauf. Auch Leif Langenskiöld, Geschäftsleiter der

fluidfocus AG, freut sich auf die Zusammenarbeit: «Der gemeinsame Weg

mit Rivella bietet für die Marke Focus Water ideale Voraussetzungen,

die Position als führendes Schweizer Vitaminwasser erfolgreich

auszubauen.»



Standort Zürich mit bisherigen Mitarbeitenden wird weitergeführt



Die fluidfocus AG beschäftigt an ihrem Sitz in Zürich acht

Mitarbeitende. Die Gesellschaft wird mit allen bisherigen

Mitarbeitenden und am bisherigen Standort in Zürich weitergeführt.

Leif Langenskiöld bleibt auch nach der Übernahme durch die Rivella AG

deren Geschäftsleiter.



Pressebilder kostenlos unter:

http://media.pr.keystone-sda.ch/Rivella/Aktuell/Focuswater



Über die fluidfocus AG



Die fluidfocus AG entwickelt und vertreibt Marken wie Focus Water

und ViTea im Schweizer Getränkemarkt. Gegründet wurde das Unternehmen

2015 als Zusammenschluss der FOCUSWATER GmbH und FluidlMD AG. Focus

Water-Produkte sind heute zunehmend bei namhaften Handelskanälen wie

Migros und Coop, aber auch in CC's, nationalen Tankstellenketten, im

Convenience Bereich und in der Systemgastronomie erhältlich. Die

innovativen Getränke treffen relevante Bedürfnisse der heutigen

Konsumenten bezüglich Geschmack und Funktionalität. Sie sind

vitaminhaltig, kalorienarm, ohne künstliche Süss- oder Zusatzstoffe

und werden in der Schweiz produziert. Die fluidfocus AG beschäftigt

acht Mitarbeitende (Vollzeitstellen) und hat ihren Sitz in Zürich.

Die fluidfocus AG gehört - rückwirkend per 1. Januar 2019 - als

Tochtergesellschaft zur Rivella Gruppe.



Über die Rivella Gruppe



Die 1952 von Dr. Robert Barth gegründete Familienunternehmung mit

Domizil im aargauischen Rothrist zählt heute zu den erfolgreichsten

und beliebtesten Getränkeunternehmen der Schweiz. So rangiert Rivella

in der repräsentativen Markenbewertungsstudie «Havas Brand Predictor

2020» auf Platz fünf der vertrauenswürdigsten Marken der Schweiz.

Jährlich verlassen gut 100 Mio. Liter Erfrischungs- und

Fruchtsaftgetränke die Produktionsstätten. Rivella beschäftigt 255

Mitarbeitende (Vollzeitstellen) und erzielt einen Umsatz von 139 Mio.

Franken. Neben Rivella, dem bekannten Erfrischungsgetränk auf Basis

von Schweizer Milchserum, gehören die Michel-Fruchtsaftprodukte sowie

die Marken Passaia, URS und neu die Vitaminwasser-Marke Focus Water

zum Unternehmen.



