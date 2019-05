Leverkusen (awp/sda/afp) - Der US-Saatgutkonzern Monsanto hat Kritiker-Listen in mindestens sieben Ländern geführt. Wie der neue Eigentümer Bayer am Dienstag mitteilte, liess die PR-Agentur Fleishman Hillard in Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Polen, Spanien und in Grossbritannien Listen erstellen. Dazu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...