DAX - Defensive bleibt Trump(f)

Nach der Aufgabe der Unterstützung bei 12.150 Punkten wurde das deutsche Börsenbarometer gestern direkt an die 12.00er Marke durchgereicht. Die US-Indizes machten die montägliche Verkaufspanik aber nicht wirklich mit - der S&P500 holte das Gros der Eröffnungsverluste wieder auf. Diese leichte Positivtendenz setzt sich am Dienstagvormittag zunächst weiter fort.



Die ehemalige Unterstützung im Bereich 12.150 Punkte fungiert im Stundenchart nun als kurzfristig relevanter Widerstand auf der Oberseite. Kann diese per Stundenschlusskurs aus dem Weg geräumt werden, müsste man sich wieder mit der 12.300er Marke beschäftigen. Derunter kann ein erneuter Rutsch Richtung 12.000 Punkte nicht ausgeschlossen werden.

Der Markt bleibt aktuell extrem sensibel auf Schlagzeilen im Handelsstreit zwischen China und den USA. Das Chartbild tritt in diesem Zusammenhang ein wenig in den Hintergrund - die gestrige Schwäche könnte am heutigen Nachmittag schon wieder komplett egalisiert werden. Es bleibt sehr spannend aber auch sehr volatil. Kurzfristig kann man sich an der 12.150er Marke orientieren, ich habe aber aktuell kein präferiertes Szenario. Defensive bleibt Trump(f).

DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 03.04.2019 - 21.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2014 - 21.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX4C22 28,22 9.292 4,22 31.05.2019 DAX Index HX711G 18,30 10.350 6,65 28.06.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 21.05.2019; 11:15 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX7149 5,17 12.600 23,78 28.06.2019 DAX Index HX7150 11,36 13.225 10,57 28.06.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 21.05.2019; 11:15 Uhr

