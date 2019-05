Und es fing so gut an für die Aktie von Infineon. Am 16. April hat der Wert die 21 Euro erreicht und damit ein Point&Figure-Kaufsignal ausgelöst.

Leider konnte sich die Aktie nicht weiter nach oben absetzen, sondern ging in eine Konsolidierung über. Das allein wäre kein Problem gewesen, solange die Bullish-Support-Line bei rund 18 Euro gehalten hätte.

Mit aktuellen Kursen um 17 Euro haben die Notierungen jedoch diese wichtige Unterstützung klar nach unten durchschlagen. ...

