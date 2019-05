Die Holding der Familie Schaeffler zahlt 500 Millionen Euro Verbindlichkeiten zurück. Die Verschuldung sinkt damit auf rund 3,8 Milliarden Euro.

Die Großaktionärsfamilie der Autozulieferer Schaeffler und Continental will ihre Schuldenlast um eine halbe Milliarde Euro abbauen. Die IHO Holding von Maria-Elisabeth und Georg Schaeffler kündigte am Dienstag eine Refinanzierung ihrer Verbindlichkeiten an, bei der sie rund 500 Millionen Euro zurückzahlen will.

Angesichts der jüngsten Dividendenzahlungen von Schaeffler und Conti von zusammen 600 Millionen Euro könne sich die IHO das locker leisten, erklärten die Analysten der Ratingagentur Moody's.

Die Schaefflers bauen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...