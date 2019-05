++ Technologie-Werte aufgrund des Huawei-Verbots besonders anfällig ++ Vergeltungsmaßnahmen aus China zu erwarten ++ DE30-Bullen nach europäischer Eröffnung bemüht ++Die Hoffnungen auf eine baldige Lösung beim Handelsstreit zwischen den USA und China wurden aufgeben, daher ist die Angst vor einer weiteren Eskalation berechtigterweise groß. Insbesondere die von US-Präsident Donald Trump eingeleiteten Restriktionen gegen den chinesischen Handyhersteller Huawei belasteten am Montag die Finanzmärkte und sorgten auch während der heutigen Asien-Sitzung für ein gemischtes Stimmungsbild. Die Futures des marktbreiten S&P 500 verloren vor allem nach der gestrigen Eröffnung in Europa an Boden, sodass die Käufer während der US-Sitzung hauptsächlich ...

