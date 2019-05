Dank eines 20-Prozent-Aufwärts-Moves der Signature AG gestern liegt das direct market Portfolio wieder über 100. Interessant ist, dass trotz der hohen Vola und Streuung der einzelnen Titel die Beobachtungsdepots für direct market und direct market plus, die gleichgewichtet gestartet sind, beide noch immer rund um den Ausgangswert liegen. Dabei notieren 4 Titel bei mehr als 70 (!) Prozent Veränderung. Siehe http://www.boerse-social.com/listing Das direct market Portfolio liegt aktuell bei 100.02 Punkten, das ergibt seit Start am 22.1. eine Performance von +0,02%. Folgende Aktien wurden gestern gehandelt: European Lithium, Signature AG, Biovolt. Das direct market plus Portfolio liegt aktuell bei 99.16 Punkten, das ergibt seit Start am 22.1. eine Performance von ...

