Von wegen Blackout durch Elektromobilität. E.On behauptet, für die Zeit nach dem Ende der Verbrennungsmotoren gerüstet zu sein. Auf Details verzichtet der Netzbetreiber.

Für eine Öffentlichkeit, die sich an Krisenmeldungen zur Energiewende und Elektromobilität gewöhnt hat, ist die Nachricht von E.On durchaus überraschend. Statt einer Warnung vor der Gefahr eines Blackouts durch Elektroautos verkündet der Netzbetreiber nun: Die eigenen Netze, so das Ergebnis einer gemeinsamen Studie mit dem Beratungsunternehmen Consentec, seien "bereit für eine vollständige Umstellung auf elektrische Pkw". Voraussetzung dafür seien aber, so heißt es in einer Pressemitteilung "weiterhin kontinuierliche und vorausschauende Investitionen in die Netz-Infrastruktur".

In dieser als "Stresstest" bezeichneten Studie wurden verschiedene Szenarien der Entwicklung des Anteils von Elektro-Pkw am Individualverkehr bis 2045 berechnet, inklusive des hypothetischen Falls einer Komplettelektrifizierung aller Pkw. Grundlage dafür ist die Zahl der heute in den E.On-Netzgebieten gemeldeten konventionellen Pkw: rund 6,5 Millionen. Die Netzgebiete der deutschen E.On-Tochtergesellschaften umfassen Schleswig-Holstein sowie einen großen Teil von Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, ...

