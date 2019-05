Amani Gold (ASX ANL / WKN A2DJ27) schlägt bei einem hoch interessanten Goldprojekt auf dem afrikanischen Kontinent zu. Die Australier wollen sich die Mehrheit an der Gesellschaft Bon Génie N. Mining, kurz BN Mining, sichern. Im Rahmen eines nun bekannt gegebenen Memorandum of Understanding wurde vereinbart, dass Amani Gold 85,7 Prozent an dem Unternehmen mit Sitz in der Demokratischen Republik Kongo übernehmen wird.

