21.05.2019 Beitrag von boersenradio.at

10:30 Audio hören boersenradio.at im Gespräch mit: Herr Andreas Männicke, ESI East Stock Informationsdienste GmbH. Thema: Österreichische Unternehmen haben viel Geschäft in Osteuropa und Russland. Welche Bedeutung hat die Regierungskrise in Österreich für die CEE-Börsen? Im ATX zeigt sich davon ja bisher nicht so viel. Welche Sprengkraft hat der Konflikt zwischen den USA und Iran? Russland profitiert ...

