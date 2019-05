Den Boeing-Angriff auf die Mittelstrecke will Airbus notfalls mit einem Preiskampf abwehren. Die Programme hätten mittlerweile die nötige Marktreife.

Der neue Airbus-Verkaufschef Christian Scherer schließt einen Preiskampf mit dem Erzrivalen Boeing nicht aus. Der europäische Flugzeugbauer setzt gegen den erwarteten, in der Mitte des Marktes angesiedelten neuen Boeing-Flugzeugtyp auf seine bestehenden Modelle A330neo und A321neo, wie Scherer am Dienstag in Toulouse sagte.

"Diese Programme sind so ausgereift, dass sie Airbus Preisflexibilität geben, um dieses mittlere ...

