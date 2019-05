Für die Gazprom-Aktie geht es weiter kräftig nach oben. Inzwischen notiert der Anteilsschein bei einem Kurs von 5,83 Euro und damit so hoch wie seit Mitte 2014 nicht mehr. Auslöser für den massiven Kursanstieg in den vergangenen Tagen war der Vorschlag des Managements, die Dividende für das Jahr 2018 von 10,43 auf 16,61 Rubel zu erhöhen. Das entspräche einer Aufstockung um fast 60 Prozent. An der Börse führte diese Nachricht am 14. Mai zu Kurszuwächsen von fast 18 Prozent. Damit handelte es sich ...

