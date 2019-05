Der Bosch-Konzern hatte bereits im Juni 2018 angekündigt, seinen Bereich Verpackungstechnik mit insgesamt 6.300 Mitarbeitern veräußern zu wollen. Um die Trennung zu ermöglichen, muss sich Bosch Packaging zunächst unabhängig vom Mutterkonzern machen. Das Unternehmen ist daher gerade dabei, insbesondere in den Bereichen IT, Personalwesen und Finanzen eigene Strukturen aufzubauen. Diese Phase soll in den nächsten Monaten abgeschlossen sein.

Fünf Interessenten sind noch im Rennen

Gleichzeitig laufen Gespräche mit den möglichen Käufern. Den Kreis der anfänglich "wirklich vielen Interessenten" habe das Unternehmen mittlerweile ...

