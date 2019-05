In Europa zeigt sich seit Kurzem ein recht neues Phänomen: Unternehmen werben offensiv für ein starkes und offenes Europa und fordern ihre Mitarbeiter zur Stimmabgabe auf. Dahinter stecken handfeste Eigeninteressen.

Von Volkswagen über Spotify hin zu Iberdrola - Europas große Konzerne hauen vor den Wahlen zum Europäischen Parlament kräftig auf die Pauke, um ihre Angestellten zum Gang an die Urne zu bewegen. Selbst US-Unternehmen folgen dem ungewöhnlichen Schritt, die sonst übliche Trennlinie zwischen Politik und Geschäft fallen zu lassen.

Hintergrund sind dabei ganz handfeste wirtschaftliche Interessen: Driftet Europa wieder auseinander, droht dies den Geschäftsbetrieb zu stören und die Profite zu drücken.

Das ist nicht erst der Fall, wenn ein Land gleich ganz aus dem Staatenbündnis ausscheiden will wie Großbritannien. "Der europäische Binnenmarkt, der grenzüberschreitende Handel und die Bewegungsfreiheit von Fachkräften sowie der Wissensaustausch sind wichtige Voraussetzungen für unsere Wettbewerbsfähigkeit", betont etwa Volkswagen. Der weltweit führende Autobauer hat an seinem Werk in Wolfsburg neben dem großen VW-Logo ein riesiges Banner mit der Aufschrift ‚Volkswagen wählt Europa' angebracht und fordert die 490.000 Angestellten in Europa in 16 Sprachen zur Stimmabgabe ...

