Lieber Leser,

das Bargeld in der Euro-Zone und auch bei uns in Deutschland soll nicht nur verschwinden, es wird auch verschwinden. Bargeld ist für die Machthabenden in der Politik und in der Industrie ein Dorn im Auge, weil Sie sich mit Bargeld in Ihrem Verhalten "unsichtbar" machen können. Zudem können Konten zwar von heute auf morgen auf eine neue Währung umgestellt werden, Bargeld aber nicht. Unter dem Vorwurf der Geldwäschebekämpfung oder der Abwehr von Terroristen (und deren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...