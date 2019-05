Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.ZAG: Zumtobel am 21.5. -2,12%, Volumen 54% normaler Tage , UBM: UBM am 21.5. -1,67%, Volumen 56% normaler Tage , AGR: Agrana am 21.5. -1,20%, Volumen 23% normaler Tage , FLU: Flughafen Wien am 21.5. 2,13%, Volumen 36% normaler Tage , WXF: Warimpex am 21.5. 3,40%, Volumen 235% normaler Tage , FKA: Frauenthal am 21.5. 7,62%, Volumen 274% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Frauenthal FKA 22.600 7.62% Warimpex WXF 1.370 3.40% Flughafen Wien FLU 38.350 2.13% Agrana AGR ...

Den vollständigen Artikel lesen ...