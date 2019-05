Jamie Olivers Kreativität kennt kaum Grenzen: Restaurants, Rezeptbücher und Fernsehsendungen entwickelt er im Rekordtempo. Aber nun gerät der Unternehmer ins Straucheln, seine Restaurantkette musste Insolvenz anmelden.

Jamie Oliver ist wie eine Popikone unter den klassischen Meisterköchen: er platzte vor 20 Jahren als junger Mann in eine gediegene Szene, war witzig, frech, und gerne auch mit derben Sprüchen unterwegs. Während seine Kreativität in der Küche in Großbritannien und darüber hinaus gefeiert wird, hat er unternehmerisch kein so glückliches Händchen: Seine Restaurantkette "Jamie's Italian" musste am Dienstag Insolvenz anmelden.

"Ein Empire bricht zusammen", schrieb der "Guardian" - aber so groß war das Imperium des Multimillionärs nicht. Rund 1300 Beschäftigte müssen in den 25 Filialen in Großbritannien um ihre Jobs fürchten. Das Unternehmen hofft, mit externen Verwaltern zu retten, was zu retten ist. Gut zwei Dutzend "Jamie's Italian"-Restaurants im Ausland, die unter Lizenz betrieben werden, sind nicht betroffen.

"Ich bin sehr betrübt über diese Entwicklung und würde gerne allen Mitarbeitern und unseren Zulieferern danken, die mit Herz und Seele im vergangenen Jahrzehnt in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...