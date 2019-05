Ab dem kommenden Donnerstag sind neue 100- und 200-Euro-Scheine im Umlauf. Anders als früher soll diese Umstellung keine Probleme mehr bereiten.

Mehr als zwei Milliarden neue 100- und 200-Euro-Scheine bringen die Notenbanken im Euro-Raum von Ende Mai an unters Volk. "Wir gehen davon aus, dass die Umstellung von Automaten auf die Scheine mit den verbesserten Sicherheitsmerkmalen reibungslos geklappt hat", sagte Bundesbankvorstand Johannes Beermann am Dienstag in Frankfurt.

Von kommenden Dienstag (28. Mai) an werden 2,3 Milliarden neue Hunderter und 700 Millionen Zweihunderter ausgegeben. Damit ist die zweite Generation der Euro-Banknoten komplett. Fünfer, Zehner, Zwanziger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...