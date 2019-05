Der Autovermieter Sixt bleibt sich treu - und nimmt für eine aktuelle Werbung die politischen Umtriebe in Österreich aufs Korn. Die Hausagentur Jung von Matt hat für Facebook spontan ein Motiv kreiert, das FPÖ-Politiker und Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache mit einer Mercedes A-Klasse zeigt: "Piept, bevor Sie gegen die Wand fahren", heißt es da in Anspielung auf das Ibiza-Video, das zum Rücktritt des Politikers und der nachfolgenden Regierungskrise im Nachbarland führte. In einer Krise hingegen ...

