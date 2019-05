Keith Chapman hat mit "Bob der Baumeister" und "Paw Patrol" zwei Serien erfunden, die Milliarden eingespielt haben. Karrierelektionen eines Mannes, der es trotz einer Pleite ins Paradies der Superreichen schaffte.

Die Idee seines Lebens hat Keith Chapman auf dem Weg ins Büro. In den Achtzigerjahren arbeitet er als Artdirektor in einer Londoner Werbeagentur. Kein schlechter Job. Doch seiner wahren Leidenschaft geht er erst feierabends nach. Dann sitzt er zu Hause am Schreibtisch und zeichnet Figuren für Kinder.

Als er eines Morgens eine Straße entlanggeht, fällt ihm ein gelber Bagger auf, der seine Schaufel im Asphalt versenkt. Für die meisten Menschen eine lärmende Baumaschine. Für Chapman ist es mehr. Er sieht eine Geschichte. Und leuchtende Kinderaugen. Noch am selben Tag kritzelt er erste Skizzen in seinen Block. 15 Jahre später entsteht "Bob der Baumeister", eine der bekanntesten und ertragreichsten Kinderserien aller Zeiten.

Egal, ob Maler oder Schriftsteller, ob Komponist oder Erfinder: Die meisten Kreativen wären froh, würden sie einmal im Leben einen Hit landen. Keith Chapman hat gleich zwei Welterfolge geschaffen. Der 60-jährige Brite hat nicht nur den kleinen Handwerker erfunden, sondern auch die erfolgreiche Animationsserie "Paw Patrol", in der ein Junge und ein Rudel Hundewelpen Abenteuer bestehen.

Das Geheimnis seines Erfolgs? Wer sich mit Chapman beschäftigt, erkennt Muster, die auch abseits des Kinderfernsehens relevant und lehrreich sind. Chapman wurde als Kreativschaffender reich, ist aber kein klassischer Künstler. Er erschafft nicht aus dem Nichts, sondern schöpft Neues aus Altbekanntem. Er schmeißt nicht für eine Vision alles hin, sondern tüftelt geduldig an seinen Ideen. Er hat ein klares Ziel - und macht das Beste aus den Umleitungen, die ihm das Leben aufzwingt.

Ein Milliardengeschäft

Wer keine Kinder im Vorschulalter hat, braucht ein paar Zahlen, um den Erfolg von Chapmans Formaten zu begreifen. "Bob der Baumeister" hält seit 1999 in mehr als 350 Folgen in 175 Ländern Einzug in Kinderzimmer. Und die Hundestaffel "Paw Patrol" fährt seit 2013 in 160 Ländern Streife, um Menschen aus misslichen Situationen zu helfen. In Deutschland läuft die jüngere der beiden Serien bei Super RTL und auf Abruf auch bei Netflix. Die Figuren der Vierbeiner werden auf T-Shirts und auf Cornflakes-Packungen gedruckt, auf Mützen und Rucksäcke. Liveshows füllen Hallen mit 10.000 Kindern und Eltern, die bis zu 100 Dollar Eintritt zahlen.

Keith Chapman verdient fleißig mit. Als er die Rechte an seinen Kreationen verkaufte, sicherte er sich eine kleine Umsatzbeteiligung und Lizenzgebühren. "Bob", der kleine Mann mit dem gelben Helm, hat inzwischen rund fünf Milliarden Dollar generiert, die "Paw Patrol"-Welpen knacken 2019 die Grenze von zehn Milliarden, schätzt Chapman. Allein in Deutschland spielen sie in diesem Jahr 250 Millionen Euro ein, heißt es beim "Paw Patrol"-Sender und -Vermarkter Super RTL. Der Bauarbeiter und das Welpenrudel haben Keith Chapman reich gemacht. Sehr reich.

Von Norfolk nach Monaco

Deshalb trifft man ihn heute meistens an der Côte d'Azur an. Der kommerzielle Erfolg seiner Schöpfungen hat ihn von Norfolk nach Monaco gebracht, vom Pub, in dem er oft zu Mittag aß, ins Restaurant A'Trego, wo er gerade einen ...

