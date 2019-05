Wirecard konnte am Mittwoch weitere 4 % aufsatteln. Der Durchbruch scheint gelungen. Charttechniker sind jetzt der Meinung, die Aktie würde in den kommenden Wochen mit hoher Sicherheit gen Norden klettern und damit auf dem Weg zu neuen Tops sein. Das Potenzial liegt bei mehr als 25 %, so die Analysten. Neue Berichte der FT scheinen hier keine Auswirkung mehr zu haben.

FT hat berichtet

Die Financial Times hat allerdings auf die Berichte über das Unternehmen nicht verzichtet. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...