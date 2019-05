Anleger sind weiter in Schnäppchenstimmung: Die Vorgaben für den Dax sehen positiv aus. Für Impulse dürften heute eine Reihe von Hauptversammlungen sorgen.

Schnäppchenjäger haben den Dax am Dienstag deutliche Gewinne beschert. Nach den Kursstürzen vom Montag hat die Kauflust den deutschen Leitindex auf ein Plus von 0,9 Prozent getrieben. Wie geht es an den Märkten am Mittwoch weiter?

Zumindest vorbörslich sieht es so aus, als ob der Dax seinen Trend fortsetzen dürfte. Auf außerbörslichen Handelsplattformen wird er leicht höher gehandelt. Auch die Vorgaben aus den USA und Asien stimmen positiv.

Für Handelsimpulse dürften vor allem die Aktionärsversammlungen deutscher Börsenschwergewichte sorgen, allen voran Daimler. Beim Automobilkonzern geht es um die Aufspaltung in drei Konzernteile. Aber auch bei der Commerzbank und Uniper stehen marktrelevante Entscheidungen ins Haus. Ansonsten stehen aus Politik und Wirtschaft nur wenige relevante Termine auf dem Plan.

1 - Vorgabe aus den USA

Mit Erleichterung haben US-Anleger auf die vorübergehende Lockerung des Geschäftsverbots für den chinesischen Netzwerk-Ausrüster Huawei reagiert. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Dienstag 0,8 Prozent höher auf 25.877 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 erhöhte sich ebenfalls um 0,8 Prozent auf 2864 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 1,1 Prozent auf 7785 Punkte.

2 - Handel in Asien

Die Atempause für Huawei konnte die Bedenken an den asiatischen Aktienmärkte jedoch nicht beseitigen. "Einige am Markt werden weiterhin darauf hoffen, dass sich die USA und China beim anstehenden G20-Treffen einigen werden", sagte Masahiro Ichikawa, Stratege beim Vermögensverwalter Sumitomo Mitsui DS. "Aber der andauernde Handelskonflikt sieht so aus, als ob er noch länger dauern dürfte, und seine potenziell schlechten Auswirkungen auf die verschiedenen Volkswirtschaften werden zur bleibenden Sorge."

Der Nikkei-Index notierte 0,4 Prozent fester bei 21.351 Zählern. Der MSCI-Index für die asiatischen Aktienmärkte ohne Japan ...

