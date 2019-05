Basel (awp) - Novartis hat mit seinem Kombinationskandidaten QVM149 in der Asthma-Behandlung gute Ergebnisse erzielt. So hätten die Ergebnisse einer Phase-II-Studie eine signifikante Verbesserung gegenüber der Standardinhalations-Therapie gezeigt, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. In einer weiteren Phase-II-Studie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...