Valneva SE hat weitere positive Phase 1-Ergebnisse für seinen Chikungunya-Impfstoffkandidaten VLA1553 erreicht. Das Ziel der Phase-1-Studie VLA1553-101 war die Bewertung der allgemeinen Sicherheit und des Immunogenitätsprofils nach einer einzigen Impfung für drei verschiedene Dosierungen. Die heutige Analyse (Teil B) der laufenden Studie umfasst die gesamten, auf Gruppenebene entblindeten, Sicherheits- und Immunogenitätsergebnisse bis Monat 7, und enthalten erste Ergebnisse aus dem "intrinsischen viralen Challengeversuch". Valneva ist entschlossen, seinen Impfstoffkandidaten gegen Chikungunya so schnell wie möglich voran zu bringen und geht davon aus, dass es beim F&E-Investorentag am 9. Juli 2019 in New York in der Lage sein wird, einen mit Behörden abgestimmten Plan zur ...

