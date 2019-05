Leicht erholt präsentierten sich die europäischen Börsen am gestrigen Handelstag. Nachdem die Sanktionen gegen den chinesischen Netzwerkausrüster und Smartphone-Hersteller Huawei wieder etwas gelockert worden waren, machte sich wieder Optimismus auf eine gütliche Beilegung des Handelskonfliktes breit. So konnten die wichtigsten Indices den Tag mit Zuwächsen beenden. Chipwerte, die am Vortag besonders stark unter Druck geraten waren, konnten wieder zulegen, STMicroelectronics setzte sich mit einem Plus von 4,2% an die Spitze des französischen Index, ams in Zürich gewann 3,9% dazu. Insgesamt konnte der Sektor ein Tagesplus von 1,6% erzielen. Konjunktursensible Branchen waren gestern überhaupt gesucht, auch Rohstoffproduzenten und Hersteller ...

