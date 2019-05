War das Plus von gestern nur eine Verschnaufpause? Der Dax startet leicht tiefer. Impulse könnten von Aktionärstreffen einiger Dax-Schwergewichte kommen.

Die kleine Erholung für Dax-Anleger könnte schon wieder vorbei sein. Nachdem der Dax den Dienstag fast ein Prozent höher beendete, eröffnet er am Mittwoch leicht tiefer bei 12.121 Punkten.

Ein Grund könnte sein, dass Anleger dem Dax aktuell nicht mehr viel zutrauen. So bewegt sich der Pessimismus der Investoren auf einem Niveau wie vor einem Jahr - damals stürzte der Dax deutlich ab. Das ergab eine Auswertung des Handelsblatt Dax-Sentiments, einer wöchentlichen Umfrage unter mehr als 2500 Anlegern. Andererseits muss sich die Geschichte nicht wiederholen.

Für Handelsimpulse dürften am Mittwoch vor allem die Aktionärsversammlungen deutscher Börsengrößen sorgen, allen voran Daimler. Beim Automobilkonzern geht es um die Aufspaltung in drei Konzernteile. Aber auch bei der Commerzbank und Uniper stehen marktrelevante Entscheidungen an.

Die Notenbank Fed veröffentlicht zudem am Abend (MESZ) die Protokolle ihrer jüngsten Beratungen. Anleger erhoffen sich davon Hinweise auf die Richtung der US-Geldpolitik. In den vergangenen Wochen wetteten immer mehr von ihnen auf eine Zinssenkung vor dem Jahresende. Daneben weicht das Dauerthema nicht aus dem Blick der Börsianer: Der Zollkonflikt. Sollte es zu weiteren Reaktionen von den USA oder China kommen oder sich Wendungen im Streit um US-Beschränkungen für Huawei ergeben, dürften die Börsen reagieren.

Einzelwerte im Fokus

Daimler: Der neue Konzern-Chef Ola Källenius will bis zum Sommer sein geplantes Sparpaket schnüren. Es zeichne sich ab, dass die Kosten in ...

