Aus der Rezension der FAZ: In dem Sammelband "Die Aktie als Marke" zeigen die Autoren, wie sich Aktiengesellschaften auf die veränderten Rahmenbedingungen und den verschärften Wettbewerb vorbereiten sollten. "Investor Relations" (IR) heißt das zentrale Stichwort - in Anlehnung an die konventionellen "Public Relations". Wie kann ein Unternehmen erfolgreich mit den potentiellen Aktionären Kontakt aufnehmen? Welche Faktoren spielen dabei eine Rolle - nur die Fundamentalfakten über ein Unternehmen? Oder sind auch sonstige psychologische Faktoren von Bedeutung? Hier zum Buch mit allen Details. Alle Geschäftsberichte und Financebooks auf dem virtuellen Bookshelf.

