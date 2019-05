Turnaround geht nach spektakulären News in die nächste Phase! Suchen Sie Ihren Einstieg! Strong Buy.

Gestern schrieben wir Ihnen mit Blick auf das von Unity Metals am Montag veröffentlichte Datenmaterial unter anderem den Satz; "der laufende Turnaround erhält einen massiven Schub, was der Aktie die Möglichkeit eröffnet, weit über 0,70 € durchziehen zu können" Diese Prognose wurde nahezu identisch von der Wirklichkeit des dienstäglichen Handelsverlaufs eingelöst. Bei exakt 0,70 €, also dem von uns ausgemachten ersten Widerstandslevel, stoppte ein Intraday-Turnaround vom Allerfeinsten! Auf Grund der Brisanz des Datenmaterials erwarten wir am Nachmittag ein Kursfeuerwerk in Kanada.

Liebe Leserinnen und Leser,

gestern schrieben wir Ihnen mit Blick auf das von Unity Metals am Montag veröffentlichte Datenmaterial unter anderem den Satz: "der laufende Turnaround erhält einen massiven Schub, was der Aktie die Möglichkeit eröffnet, weit über 0,70 € durchziehen zu können".

Diese Prognose wurde nahezu identisch von der Wirklichkeit des dienstäglichen Handelsverlaufs eingelöst. Bei exakt 0,70 €, also dem von uns ausgemachten ersten Widerstandslevel, stoppte ein Intraday-Turnaround vom Allerfeinsten!

Nicht mehr und nicht weniger als 25% Kursplus standen in der Spitze zu Buche, findige Anleger, die unserer Empfehlung gefolgt sind, konnten stattliche Gewinne einfahren. Schon in der vorigen Woche erkannten wir den beginnenden Rebound an der 0,40 € Marke punktgenau und formulierten frische Einstiegssignale, seitdem kam es sogar zu 80% Wert-Zuwachs in fünf Tagen!

Es kommt eben darauf an, die Zeichen der Chartanalyse richtig zu deuten!

Der gestrige Rallyeausbruch korrespondierte trefflich mit extrem anschwellendem Handelsvolumen. Mehr als 1,6 Mio € wurden umgesetzt, für einen Small Cap schon eine beachtliche Größenordnung und ein klarer Beleg dafür, dass die Aktie jetzt endgültig auf den Kaufzetteln solventer Privatinvestoren wie der von ersten Institutionellen angekommen ist. An der Demarkationslinie um 0,70 € setzten vorübergehend Gewinnmitnahmen ein, was angesichts der immensen Aufwärtsdynamik der zurückliegenden Tage nicht überraschend ist und aus technischer Sicht sogar gesund erscheint, wirkt es doch Überhitzungstendenzen entgegen. Dennoch bleibt unter dem Strich aktuell ein hohes Rallyemomentum bestehen.

Schon heute könnte die 0,70 € Linie wieder angegriffen werden, darüber lauert die Jahreshöchstmarke von 0,90 €. Fällt auch diese, dürfte Kaufpanik bis 2,50 € auf 3-Monatsssicht unabwendbar werden.

Die Charttechnik sendet nun massive Rallyesignale für die kommenden Wochen.

WKN: A2PBALISIN: CA91329X1006Börsenplätze: Tradegate, Frankfurt, Berlin, Stuttgart, München, Lang & Schwarz, TSX Venture

Die guten Ergebnisse der Hewitt Point Felduntersuchungen haben demnach eine echte Kursexplosion ausgelöst, wie wird dann erst die Entwicklung des Chartbilds bei Vorlage der Resultate aus dem nun startenden Diamantbohrprogramm ausfallen, das ungleich wichtiger und bedeutsamer ist, zumal es auf der Hauptlagerstätte Margurete ausgeführt wird?

Wir können es nur ahnen, Sie auch? Deshalb bleibt unsere Einschätzung "Strong Buy" bestehen!

Sehen Sie hier noch einmal die positiven Daten aus der Feldvermessung bei Hewitt Point:

Die nun veröffentlichten Resultate aus dem Felduntersuchungsprogramm umfassten insgesamt 117 Proben, einschließlich 5 Bohrkernproben und sie wurden bei den Hewitt Point Claims gesammelt. Weitere 15 Proben wurden der Enid-Liegenschaft entnommen.



Der Hauptzweck des Hewitt Point-Prospektionsprogramms bestand in der Verifizierung und Erweiterung der Mineralisierungsstränge, die in historischen Proben 1981 in zwei Stollen identifiziert wurden.

Die Bohrungen wurden mit einem tragbaren Bohrer von Shaw durchgeführt, der einen "A"-Kern erzeugt und in komplexem Gestein Tiefen zwischen 26 und 50 Fuß erreichen kann.

Die bedeutendsten Ergebnisse wurden bei den Bohrungen in der Zone Hewitt Point erzielt, wo ein Intervall von 6,75 Fuß (0 - 6,75 Fuß) 6,18 g / t Au und 8,1 g / tAg ergab. Anschließend wurde die Ader entlang des Streichverlaufs von Hewitt Point aus ca. 500 ft WNW weitererfolgt. Eine dort entnommene Aufschlussprobe ergab 0,538 g / t Au und 1,7 g / t Ag. Diese Scherzone wurde als vorrangiges Ziel für Diamantbohrungen identifiziert.

Zusätzlich wurde in der Amethystzone eine Probe von der Stollenwand gesammelt, die 2,3% Cu, 34,3 g / t Ag, 0,388 g / t Au und 0,125% Zn erreichte. Es wurden auch mehrere andere anomale Cu-Proben mit Assay-Werten zwischen 0,1 und 0,4% Cu gesammelt.

In der Monte-Cristo-Grube wurden bei einer Tiefenuntersuchung 0,777 g / t Au und 4 g / t Ag in einer Tiefe von 3 Fuß entdeckt!

Units Metals ist von allen Goldwerten die beste Wahl im SmallCap Segment:

Undervalued

Explorationsprogramm wird forciert

Finanzierung vor Closing

Veritables Managementteam

Aggressive Expansionsstrategie

10 Argumente zum sofortigen Einstieg bei Unity Metals Corp. (WKN: A2PBAL)

1.UNTERBEWERTUNG

Unity Metals Corp. ist massiv unterbewertet. Ähnlich ausgerichtete Explorer haben Marktkapitalisierungen zwischen 20 und 30 Mio €.

2.CHARTANALYSE

Erste Insider sind offenbar eingestiegen, Professionals stehen bereits interessiert an der Seitenlinie. Mittelfristige Kursziel ist 2,50€.

3.PROJEKT

Unity Metals Corp. hat drei potentielle Weltklasseressourcen im Gold-El Dorado Kanadas, der Philipp Arms Region, erworben und plant ein Diamant-Bohrprogramm sowie weitere Feldvermessungsaktivitäten. Die Lagerstätten liegen in einem historisch ungemein ertragsreichen Minengürtel, der vor allem durch die berühmten Riesen-Ressourcen Doratha und Alexandria in die Schlagzeilen geriet. Wiederholt sich jetzt bei Unity Metals Corp. diese Erfolgsgeschichte?

4.MANAGEMENT

Unity ist im Besitz eines exzellenten, versierten & renommiertem Managementteams. Peter Born gilt als Legende mit seinen 30 Jahren Berufserfahrung im Rohstoffsegment



5.GOLDMARKT

Gold glänzt wieder - ideales Umfeld für Unity Metals. Die Krisen unserer Zeit machen es notwendig, die Vermögen durch Gold abzusichern. Charttechnisch und fundamental erwarten Marktbeobachter eine längeres Revival des Goldpreises mit Zielen zwischen 1400 USD und 1700 USD.



6.INFRASTRUKTUR

Vorzügliche Infrastruktur im Umfeld der Lagerstätten.



7.ÜBERNAHME

Unity Metals könnte schnell zu einem möglichen Übernahmekandidaten werden - der Shareholder Value für Investoren wäre enorm. Majors sind verzweifelt auf der Suche nach potentiell lukrativen Liegenschaften- der weltweite Druck, die wenigen noch vorhandenen signifikanten Ressourcen auszubeuten, nimmt zu.

8.FINANZIERUNG

Mit der besprochenen Millionenfinanzierung hat man genug Liquidität für die Durchführung der nächsten Explorationsschritte.

9.AKQUISITIONEN

Im Rahmen einer Kapitalerhöhung dürfte Unity Metals auf Eroberungskurs gehen und weitere lohnenswerte Akquisitionsziele definieren, um das hauseigene Projektportfolio sukzessive auszudehnen. Dies wird den inneren Wert der Gesellschaft schlagartig erhöhen.



10. INSTITUTIONELLE INVESTOREN STEHEN ZUM EINSTIEG BEREIT-EXQUISITES SIGNAL FÜR PRIVATINVESTOREN

Nach Angaben aus Toronto stehen größere Profis bereit, um in Unity Metals zu investieren. Mit News/Dealflow in den kommenden Wochen dürfte dies dem Kurs zusätzlichen Auftrieb geben.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg am Markt,Ihre Redaktion von Investors Source.Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die Investors-Source auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw. der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments ausnahmslos mit Risiko verbunden sind. Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen Finanzprodukten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden können. Jeglicher Haftungsanspruch auch für ausländische Aktienempfehlungen, Derivate und Fondsempfehlungen wird daher ausnahmslos ausgeschlossen. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen. Obwohl die in den Analysen und Markteinschätzungen von Investors-Source enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler, Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und Beurteilungen.Alle in dem vorliegenden Report zu UNITY METALS CORP. geäußerten Aussagen, außer historischen Tatsachen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen verstanden werden, die sich wegen erheblicher Risiken durchaus nicht bewahrheiten könnten. Die Aussagen des Autors unterliegen Ungewissheiten, die nicht unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die getätigten Aussagen tatsächlich eintreffen. Daher sollten die Leser sich nicht auf die Aussagen von Investors-Source verlassen und nur auf Grund der Lektüre des Reports Wertpapiere kaufen oder verkaufen. Investors-Source ist kein registrierter oder anerkannter Finanzberater. Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung des Redakteurs wider, die durch Artikel 5 des Grundgesetzes gedeckt ist und dürfen keineswegs als Anlageberatung gedeutet werden. Es handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf ausgewogene Durchdringung der Materie. Bevor in Wertschriften oder sonstige Anlagemöglichkeiten investiert wird, sollte jeder einen professionellen Anlageberater konsultieren und erfragen, ob ein derartiges Investment Sinn macht oder ob die Risiken zu groß sind. Investors-Source übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Verlässlichkeit der Informationen und Inhalte, die sich in diesem Report oder auf unserer Webseite befinden, von Investors-Source verbreitet werden oder durch Hyperlinks von Investors-Source aus erreicht werden können (nachfolgend Service genannt). Der Leser versichert hiermit, dass dieser sämtliche Materialien und Inhalte auf eigenes Risiko nutzt und Investors-Source keine Haftung übernimmt. Investors-Source behält sich das Recht vor, die Inhalte und Materialien, welche auf Investors-Source bereitgestellt werden, ohne Ankündigung abzuändern, zu verbessern, zu erweitern oder zu entfernen. Investors-Source schließt ausdrücklich jede Gewährleistung für Service und Materialien aus. Service und Materialien und die darauf bezogene Dokumentation wird Ihnen "so wie sie ist" zur Verfügung gestellt, ohne Gewährleistung irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch konkludent. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf konkludente Gewährleistungen der Tauglichkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder des Nichtbestehens einer Rechtsverletzung. Das gesamte Risiko, das aus dem Verwenden oder der Leistung von Service und Materialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch anwendbares Recht äußerstenfalls Zulässigen kann Investors-Source nicht haftbar gemacht werden für irgendwelche besonderen, zufällig entstandenen oder indirekten Schäden oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen oder irgendeinen anderen Vermögensschaden), die aus dem Verwenden oder der Unmöglichkeit, Service und Materialien zu verwenden entstanden sind. Der Service von Investors-Source darf keinesfalls als persönliche oder auch allgemeine Beratung aufgefasst werden. Nutzer, die aufgrund der bei Investors-Source abgebildeten oder bestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Die von Investors-Source zugesandten Informationen oder anderweitig damit im Zusammenhang stehende Informationen begründen somit keinerlei Haftungsobligo. Ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass es sich bei den veröffentlichten Beiträgen um keine Finanzanalysen nach deutschem Kapitalmarktrecht, sondern um journalistische und werbliche Beiträge handelt.Die auf den Webseiten von Investors-Source veröffentlichten Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen erfüllen grundsätzlich werbliche Zwecke und werden von den jeweiligen Unternehmen oder sogenannten third parties bezahlt. Aus diesem Grund muss allerdings die Unabhängigkeit der Analysen in Zweifel gezogen werden. Diese sind per definitionem nur Informationen.Dies gilt auch für die vorliegende Studie zu UNITY METALS CORP.. Die Erstellung und Verbreitung des Berichts wurde vom Unternehmen bzw. von dem Unternehmen nahestehenden Kreisen in Auftrag gegeben und entgeltlich entlohnt. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.Investors-Source und/oder mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft (UNITY METALS CORP.) bzw. mit deren Aktionären eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.Wir weisen hiermit darauf hin, dass die Auftraggeber (Dritte) der Publikation von Content Investors-Source zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Anteile an Wertpapieren/ Aktienbeständen in UNITY METALS CORP., welche im Rahmen der jeweiligen Publikation besprochen werden, halten. Es besteht die Absicht, in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung diese Wertpapiere zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren oder jederzeit weitere Wertpapiere hinzuzukaufen. Investors-Source handelt demzufolge im Zusammenwirken mit und aufgrund entgeltlichen Auftrags von weiteren Personen, die ihrerseits signifikante Aktienpositionen halten. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.Die Publikationen von Investors-Source sollten somit nicht als unabhängige Finanzanalysen oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenskonflikte vorliegen. Die in den jeweiligen Publikationen von Investors-Source angegebenen Preise zu besprochenen Wertpapieren sind, soweit nicht gesondert ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen Veröffentlichung.Weil andere Researchhäuser und Börsenbriefe den Wert auch besprechen, kommt es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung. Natürlich gilt es zu beachten, dass UNITY METALS CORP. in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Die Gesellschaft weist noch keine Umsätze auf und befindet sich auf Early Stage Level, was gleichzeitig reizvoll wie riskant ist. Die finanzielle Situation des Unternehmens ist noch defizitär, was die Risiken deutlich erhöht. Durch notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können. Wenn es dem Unternehmen nicht gelingt, weitere Finanzquellen in den nächsten Jahren zu erschließen, könnten sogar Insolvenz und ein Delisting drohen.Es gibt keine Garantie dafür, dass sich die Prognosen der Experten und des Managements tatsächlich bewahrheiten. Damit stellt UNITY METALS CORP. einen Wechsel auf die Zukunft aus. Wie bei jedem Micro Cap gibt es auch hier die Gefahr des Totalverlustes, wenn sich die hohen Erwartungen des Managements nicht auf absehbare Zeit realisieren lassen. Deshalb dient UNITY METALS CORP. nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut diversifizierten Depot. Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen und über die technischen Voraussetzungen für ein Trading in Pennystocks verfügen. Die segmenttypische Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Der erfahrene Profitrader, und nur an diesen und nicht etwa an unerfahrene Anleger und LOW-RISK Investoren richtet sich unsere Empfehlung, findet in UNITY METALS CORP. aber einen hochattraktiven spekulativen Wert, der über ein extremes Vervielfachungspotenzial verfügt..Jens PieskSchaafenstraße 2550676 KölnEmail: anfrage@investors-source.com