Der TPU-Markt wächst derzeit insbesondere für hochwertige Anwendungen. Dies liegt vor allem an steigenden regulatorischen Anforderungen sowie höhere Erwartungen an Nachhaltigkeit in Bereichen wie Elektromobilität, Leichtbau und Automatisierung. Als Teil eines umfassenden Smart-Manufacturing-Konzepts für den Verbundstandort basierend auf hochmodernen Technologien sollen die neuen Anlagen automatisierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...