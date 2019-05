An den Standorten Zwijndrecht und Doel in Antwerpen errichtet Bilfinger Gerüste für Instandhaltungsarbeiten und Generalrevisionen von Großanlagen. Der Auftrag läuft über drei Jahre und hat ein Volumen im zweistelligen Millionenbereich. Er wird im Geschäftsbereich Engineering & Maintenance (E&M) verbucht. "Bilfinger E&M unterstützt Ineos dabei, seine Wachstumsvision in Europa zu realisieren. Unsere umfassende Erfahrung im Industriegerüstbau kombinieren wir mit elektronischen Workflow-Tools wie dem digitalen Auftragsmanagement. So steigern wir die Effizienz und erhöhen die Transparenz für unsere Kunden", sagt Duncan Hall, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...