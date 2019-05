Basis der Station ist ein Rack, in dem die Temperiereinheiten (vier bis vierzehn Stück) Platz finden. Ein Schnellkupplungssystem ermöglicht die schnelle Verbindung und Entkopplung von Spritzgießwerkzeug und Temperiersystem sowie das einfache und leckagefreie Spülen der Werkzeuge. Das Ergebnis: Der Reinigungsprozess wird mechanisiert. Zugleich wird die Sauberkeit an den Arbeitsplätzen gesteigert und die Entsorgung des Spülwassers das in einem Auffangbehälter gesammelt wird, optimiert. Erste Praxistests zeigen, dass das Produkt den Zeitaufwand für das Spülen der Temperierkreisläufe um rund 50 Prozent reduziert. Der Anwender kann dann auch bei aufwändig temperierten Werkzeugen Rüstzeiten von unter zehn Minuten erreichen. Das ist insbesondere bei Spritzgussteilen, die in kleineren Serien gefertigt werden, ein echter Produktivitätsfortschritt.

Den vollständigen Artikel lesen ...