Der frühere AfD-Vorsitzende Bernd Lucke spricht über die Metamorphose seiner Ex-Partei, seine jetzige Rolle als Spitzenkandidat der Liberal-Konservativen Reformer und die Fehlentwicklungen in der EU.

WirtschaftsWoche: Professor Lucke, haben Sie Ihre Wähler schon aufgefordert, die AfD zu wählen?Bernd Lucke: Wie bitte? Ich trete bei der Europawahl als Spitzenkandidat der Liberal-Konservativen Reformer (LKR) an, der Partei, die ich nach meinem Ausscheiden aus der AfD mit anderen Weggefährten gegründet habe. Weshalb sollte ich zur Wahl der AfD aufrufen, aus der ich wegen ihrer zunehmend islamophoben und latent fremdenfeindlichen Haltung 2015 ausgetreten bin?

Das Wahlprogramm der LKR weist viele Überschneidungen mit dem der AfD auf. So sprechen Sie sich ebenso wie die AfD gegen eine Schulden- und Transferunion in der EU aus. Die AfD wird mit großer Wahrscheinlichkeit ins EU-Parlament einziehen, könnte aber unter dem Skandal der rechtspopulistischen FPÖ in Österreich leiden. Für die LKR ist ein Wiedereinzug ins EU-Parlament alles andere als sicher. Ist es für eurokritische Wähler da nicht sinnvoller, bei der AfD ihr Kreuz zu machen?Nur wenn sie kein Problem damit haben, auch ein paar Rechtsradikale zu wählen. Und überdies: Bei der EU-Wahl gibt es keine Fünf-Prozent-Hürde wie bei der Bundestagswahl. Die LKR benötigt in Deutschland daher nur etwa 0,6 Prozent der abgegebenen Stimmen, um ins EU-Parlament einzuziehen. Das macht uns jetzt nicht gerade Angst.

War der Skandal der FPÖ in Österreich für Sie eine gute Nachricht, weil er die Wahlchancen der AfD mindert und Ihrer Partei LKR unentschlossene Wähler zutreibt?Nein. Ich glaube nicht, dass ein korrupter FPÖ-Politiker der AfD schadet. Und ich glaube, dass wir als LKR viel bessere Argumente haben, warum unentschlossene Wähler uns wählen sollten - egal, ob sie von der AfD, der FDP oder der Union enttäuscht sind.

Die europapolitischen Positionen der AfD spiegeln noch immer Ihre Handschrift wider.In einigen Teilen stimmt das, in anderen nicht. Unsere eurokritische Haltung findet sich trotz mancher Differenzen im Detail nach wie vor im Programm der AfD. Aber im Vordergrund steht bei der AfD stets die Asylproblematik, und da sind die Positionen sehr unterschiedlich. Anders als die AfD steht die LKR zum Grundrecht auf politisches Asyl und zur Genfer Flüchtlingskonvention. Und selbstverständlich verknüpfen wir diese Fragen nicht mit irgendwelchem völkischen Gedankengut.Auch die LKR will die ungesteuerte Zuwanderung stoppen.Natürlich. Es macht aber einen Unterschied, welche Instrumente man einsetzt. Die Bundesregierung hat 2015/2016 monatelang Tausende von Menschen völlig unkontrolliert die deutsche Grenze überqueren lassen. Die AfD leitet daraus die Forderung ab, das individuelle Grundrecht auf Asyl nach Artikel 16a Grundgesetz abzuschaffen und durch eine institutionalisierte Garantie zu ersetzen. Das halte ich erstens logisch nicht für die zwingende Konsequenz aus dem Versagen der Bundesregierung und zweitens wäre das nicht rechtsstaatlich. Denn mit einer nur noch institutionellen Garantie könnten individuelle Entscheidungen der Verwaltungsbehörden nicht mehr durch die Gerichte überprüft werden. Das ist aber ein unverzichtbarer Kontrollmechanismus in einem Rechtsstaat. Die Gerichte müssen überprüfen können, ob die Verwaltungsbehörden im Einzelfall richtig entschieden haben - gerade in Fragen, in denen Leben oder Freiheit des Asylbewerbers in Gefahr sein könnten.

Das Gros der Zuwanderer besteht aus Bürgerkriegsflüchtlingen und Wirtschaftsmigranten...... und deshalb ist es unser Ansatz, sauber zu trennen zwischen politisch Verfolgten, die Anspruch auf Asyl haben, Kriegsflüchtlingen, die man aus humanitären Gründen in bestimmten Kontingenten aufnehmen sollte, und Wirtschaftsmigranten, bei denen die Zuwanderung nach beruflicher Qualifikation gesteuert werden sollte. Traditionell hat Deutschland nur politisch Verfolgten uneingeschränkt politisches Asyl gewährt, also nur Menschen, die gezielt durch ihren eigenen Staat verfolgt wurden. Der Fehler der EU-Gesetzgebung liegt darin, dass die EU auch allen Kriegsflüchtlingen ohne Obergrenze Schutz zusagt, also unterschiedslos allen Menschen eines Staates, die in einem Krieg Opfer einer fremden Macht werden. Das sind weltweit etwa 60 bis 80 Millionen zweifellos sehr bedauernswerte Menschen, aber eben viel mehr als die Mitgliedsstaaten der EU aufzunehmen bereit sind.

Was schlagen Sie vor?Wir sollten für diese Fälle humanitäre Kontingentlösungen haben und zwar so, dass jeder Mitgliedsstaat und idealerweise jede Kommune entscheidet, wieviel Kriegsflüchtlinge aufgenommen werden können. Wir können nicht alle aufnehmen und deshalb sollten wir die Aufnahmebereitschaft möglichst bürgernah ermitteln. Denn wenn wir den Bürgerwillen missachten, riskieren wir das Aufflammen des Rechtsradikalismus.

"Was wir brauchen, sind bessere Politiker"

In Ihrem gerade erschienenen Buch "Systemausfall" schreiben Sie mit Blick auf die AfD, Sie fühlten sich "wie ein Vater, dem das Kind genommen wurde, um es unter Räubern groß zu ziehen". Hegen Sie noch immer Vaterliebe für die AfD?Was ich mit dem von Ihnen zitierten Satz meine, ist, dass die AfD im Prinzip mein Baby war. Ich habe sie 2013 gegründet, maßgeblich aufgebaut und gegen die wirklich unfairen Angriffe verteidigt. Denn damals war die AfD keine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...